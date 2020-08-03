شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين:المنامة استقبلت 1.9 مليون سائح فى الربع الأول من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت مملكة البحرين 1.9 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة تراجع بلغت 45% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، الذي شهد 3.5 مليون زائر إلى البحرين، وذلك وفقًا لتقرير هيئة البحرين للسياحة والمعارض المنشورعلى الموقع الرسمي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى أن عدد الزائرين عبر مطار البحرين في الربع الأول بلغ 221.014 ألف زائر، بنسبة انخفاض بلغت 26.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ عدد الزائرين 299.196 ألف زائر. وبلغ عدد الوافدين عبر الموانئ البحرية في الربع الأول من هذا العام 48.806 ألف زائر مقابل 81.371 ألف زائر في العام 2019، وبنسبة تراجع بلغت 40%. فيما بلغ عدد الوافدين عبر جسر الملك فهد في الربع الأول من العام الجاري 1.421 مليون زائر، مقابل 2.810 مليون زائر في العام الماضي، وبنسبة انخفاض بلغت 49.4%.

كما أشار التقرير إلى أن عدد الزوار الوافدين لأغراض سياحية للبحرين بلغ عددهم 1.7 مليون زائر خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين بلغ عددهم 3.2 مليون زائر في الربع الأول من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 47%.

وعلى صعيد الليالي السياحة، فقد بلغت في الربع الأول من هذا العام 2 مليون ليلة، مسجلة انخفاضًا نسبته 49.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019 الذي بلغت فيه عدد الليالي السياحية 4.1 مليون ليلة.