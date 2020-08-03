البحرين:المنامة استقبلت 1.9 مليون سائح فى الربع الأول من العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت مملكة البحرين 1.9 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة تراجع بلغت 45% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، الذي شهد 3.5 مليون زائر إلى البحرين، وذلك وفقًا لتقرير هيئة البحرين للسياحة والمعارض المنشورعلى الموقع الرسمي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وأشار التقرير إلى أن عدد الزائرين عبر مطار البحرين في الربع الأول بلغ 221.014 ألف زائر، بنسبة انخفاض بلغت 26.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ عدد الزائرين 299.196 ألف زائر. وبلغ عدد الوافدين عبر الموانئ البحرية في الربع الأول من هذا العام 48.806 ألف زائر مقابل 81.371 ألف زائر في العام 2019، وبنسبة تراجع بلغت 40%. فيما بلغ عدد الوافدين عبر جسر الملك فهد في الربع الأول من العام الجاري 1.421 مليون زائر، مقابل 2.810 مليون زائر في العام الماضي، وبنسبة انخفاض بلغت 49.4%.
كما أشار التقرير إلى أن عدد الزوار الوافدين لأغراض سياحية للبحرين بلغ عددهم 1.7 مليون زائر خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين بلغ عددهم 3.2 مليون زائر في الربع الأول من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 47%.
وعلى صعيد الليالي السياحة، فقد بلغت في الربع الأول من هذا العام 2 مليون ليلة، مسجلة انخفاضًا نسبته 49.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019 الذي بلغت فيه عدد الليالي السياحية 4.1 مليون ليلة.
وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا طفيفًا في متوسط مدة إقامة السائحين في البحرين بنسبة 2.9%، إذ بلغ متوسط مدة الإقامة هذا العام 3.4 ليلة، فيما بلغ متوسط مدة الإقامة في الربع الأول من العام الماضي 3.3 ليلة.
وبيّن التقرير أن متوسط الإنفاق اليومي للسائح في الربع الأول من هذا العام انخفض بنسبة 14.4% مقارنة بالربع الأول من العام 2019، حيث بلغ متوسط الإنفاق في الربع الأول من العام الجاري 68.2 دينار، مقابل 79.7 دينار متوسط الإنفاق في الربع الأول من 2019.
كما أظهر تقرير هيئة البحرين للسياحة والمعارض تراجعًا في إيرادات السياحة الواردة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 55.4%، مسجلاً 213 مليون دينار، مقابل 478 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي.
وفيما يتعلق بأداء قطاع الفنادق خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد أظهر التقرير انخفاضًا في عدد الغرف المباعة مقارنة بالربع الأول من العام 2019، ففي فنادق فئة 4 نجوم بلغ عدد الغرف المباعة في الربع الأول من هذا العام 242.811 ألف غرفة، مقابل 315.552 في 2019، أي بنسبة تراجع بلغت 23%. وفي فئة 5 نجوم بلغت نسبة الانخفاض 25%، حيث سجل الربع الأول من العام الجاري 178.574 ألف غرفة مباعة، فيما سجلت الفترة ذاتها من العام الماضي 239.446 ألف غرفة.
وبلغ معدل الإشغال الفندقي في فنادق 4 نجوم خلال الربع الأول 36%، مقارنة مع 46% في الربع الأول من العام الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 22%. وبلغت نسبة الإشغال الفندق في فنادق فئة 5 نجوم خلال الربع الأول من العام الجاري 43% مقابل 53% في العام 2019، وبنسبة انخفاض بلغت 19%.
وانخفض إجمالي إيرادات فنادق فئة 4 بنسبة 28%، حيث بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الأول من العام الحالي 13.272 مليون دينار، فيما بلغ الإجمالي في العام الماضي 18.350 مليون دينار. كما انخفض إجمالي إيرادات فنادق فئة 5 بنسبة 31% مقارنة بالربع الأول من العام 2019، حيث سجل هذا العام 23.491 مليون دينار، مقابل 33.845 مليون دينار.
وتراجع متوسط السعر اليومي للغرف في فنادق فئة 4 نجوم بنسبة 12%، حيث بلغ المتوسط في الربع الأول من العام الجاري 29.8 دينار، مقابل 34 دينارًا في 2019، وفي فنادق 5 نجوم بلغ متوسط سعر الغرف 26 دينارًا في 2020، مقابل 70.6 دينار في العام 2019، بنسبة انخفاض بلغت 12% أيضًا.
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