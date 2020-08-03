الجيش العراقى يعلن اتخاذ إجراءات قانونية لمن يسىء لقياداته عبر السوشيال ميديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الإثنين، أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق من يسىء إلى قادة الجيش، فيما أكدت أن الكلمة الفصل ستبقى بيد القضاء العراقى فى قضية قتل المتظاهرين.

وقالت الوزارة فى بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "تتابع ما ينشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعى بخصوص استهداف قيادات الجيش بتهم كيدية وإساءات متعمدة، أولئك الذين تصدوا بكل شجاعة وبسالة لعصابات الإرهاب وفرض الأمن والقانون"، لافتة إلى أنه "تم رصد حملة جديدة ضد بعض القادة العسكريين ونبين للرأى العام أنه تم التحقيق فى كل قضية آثارها الرأى العام وتشخيص مِن تسبب بأحداثها وتم إحالتهم جميعا إلى المحاكم العسكرية ليثبت القضاء أنه الحكم العادل فى كل القضايا التي تهم الشعب والجيش معا".

وأكدت الوزارة وفقا للبيان، أن "الكلمة الفصل ستبقى بيد القضاء العراقى فى قضية قتل المتظاهرين"، مبينة أنه "لا يمكن أن نقبل الإساءة والاستهداف لقادة الجيش والوزارة بتهم كيدية ومفبركة تُمارس في مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أنها"ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مِن يضلل الرأي العام ويروج للأكاذيب والافتراءات".