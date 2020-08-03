شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان صيف البحرين وسط الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق مهرجان صيف البحرين في نسخته الثانية عشرة مساء أمس الأحد على وقع الألحان والأنغام البحرينية الأصيلة، بحضور مدير عام الثقافة والفنون بهيئة الثقافة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة بخسب صحيفة الوطن البحرينية.

وأتاحت هيئة الثقافة للجمهور حضور الحفل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، حيث تمت مشاهدته من داخل السيارات. كما وتم بث الحفل مباشرة على تلفزيون البحرين وعلى الموجتين الإذاعيتين (98.4 FM) و (95 FM).

واستحضرت فرقة إسماعيل دوّاس نماذج لأغنيات من الموروث الفني والسماعي الشعبي للمملكة ومدينة المحرّق على وجه الخصوص، مستعيدة بذلك جزءاً هاماً من الموروث الثقافي البحريني الأصيل، ومقدّمة للجمهور تجربة فنية وسماعية أصيلة.

ومن بعد هذا الحفل، يتواصل مهرجان صيف البحرين بشعار "أقرب عن بعد" حتى 31 أغسطس الجاري، حيث ينتقل بنشاطه إلى الفضاء الإلكتروني.

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ويقدّم مهرجان صيف البحرين توليفة من الأنشطة والفعاليات التي تلائم مختلف الأذواق والأعمار وتتنوع ما بين ورش العمل الفنية والإبداعية والرياضية، الجولات إلى المواقع الثقافية، العروض الفنية والموسيقية القادمة من مختلف أنحاء العالم، أنشطة سرد القصص والمسابقات.

وفي أسبوعه الأول ما بين 3 و10 أغسطس، سيكون رواد مهرجان صيف البحرين على موعد مع حفلات تبث عبر الإنترنت تبدأ يوم 6 أغسطس مع عرض فرقة محمد بن فارس وعرض "جين روسّو" الغنائي بالتعاون مع السفارة الإيطالية. ويوم 7 أغسطس يقدّم مهرجان صيف البحرين عرض مجموعة نينغشيا للفنون الأدائية بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية. أما يوم 9 أغسطس فسيكون الجمهور على موعد مع عرض فنون شعبية من تقديم فرقة قلالي للفنون الشعبية.

وتبدأ ورش العمل يوم 3 أغسطس مع ورشة عمل "أضف لمسة فرنسية على منزلك" بالتعاون مع السفارة الفرنسية وورشة "دمى الحيوانات الورقية" بالتعاون مع السفارة اليابانية. ويوم 4 أغسطس يقدم المهرجان ورشة عمل "زخارف ورقية" بالتعاون مع السفارة الفلسطينية وورشة عمل "أقنعة الوجه" بالتعاون مع السفارة الإندونيسية. ويوم 5 أغسطس سيتعلم الأطفال صناعة دمى ورقية في ورشة "حِرف ورقية". أما يوم 10 أغسطس فتنطلق ورش عمل مسرح ميسولا للأطفال بالتعاون مع السفارة الأميركية وتقام ورشة عمل "فن الفسيفساء".

وفي مجال أنشطة الطبخ المباشرة، سيكون أصدقاء مهرجان صيف البحرين على موعد يوم 8 أغسطس مع فرح أبو ميزر لابتكار المثلجات الصحية المنزلية. فيما ستقام فعالية سرد القصص يوم 7 أغسطس للأطفال ما بين 6-12 عاماً وسيتم تقديم قصة "ياسمين وزهرة دوّار الشمس" بالتعاون مع "سرد" بيت الطفل الثقافي، وسيتبع النشاط إنتاج أعمال إبداعية مستوحاة من القصة.

وفي مجال الأنشطة الرياضية، يقدّم المهرجان نشاط "اللياقة والمرونة" بالتعاون مع أكاديمية سوبر سوكر لتعلم مهارات اللياقة وكيفية تطبيقها في المنزل وذلك يوم 8 أغسطس. وأخيراً سيكون جمهور المهرجان يوم 9 أغسطس على موعد مع جولة في متحف البحرين الوطني مع شخصيات صيف البحرين المحبوبة "نخول ونخولة" للتعرف على المتحف واللقى الأثرية لبعثات التنقيب المتتالية على البحرين.