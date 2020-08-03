شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب 28 انتهاكا بحق الصحفيين خلال يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى انتهاكاتها المتعمدة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، رغم القوانين والمواثيق الدولية التى تكفل حماية الحق فى حرية الرأى والتعبير.

وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية، أن لجنة دعم الصحفيين سجلت، خلال التقرير الشهرى لحالة الحريات الصحفية في شهر يوليو المنصرم، العديد من الانتهاكات بحق الحريات الإعلامية والصحفيين منها (28) انتهاكاً اسرائيلياً، و(25) انتهاكاً من قبل جهات داخلية فلسطينية.

وزادت الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال شهر يوليو من خلال اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي (3) صحفيين وهم الخبير الفلسطيني بشؤون الاستيطان، خليل التفكجي، مديرة مركز يبوس الثقافي رانيا الياس، ومدير المعهد الوطني للموسيقى سهيل خوري.

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وأصدرت محكمة أحكام على عدد (4) من الصحفيين الأسرى وهم: الصحفي مجاهد السعدي إصدار قرار اعتقال إداري وتثبيته لمدة 4 أشهر إدارياً، وكذلك الكاتب الصحفي أحمد قطامش إصدار حكم بالسجن وتمديد اعتقاله الإداري لمدة 4 أشهر.

وفى جانب الاستهداف المتعمد والاعتداء على الصحفيين سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين أكثر من (2) حالة اعتداء واستهدافهم بالقنابل الصوتية والغاز السام لمنعهم من ممارسة عملهم الصحفي، في حين منعت قوات الاحتلال الصحفيين من ممارسة عملهم المهني في تغطية انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي سجلت عدد (3) حالة منع.

وكذلك سجلت لجنة دعم الصحفيين (3) حالات تهديد وتحريض لمنعهم عن ممارسة عملهم الوطني والمهني.