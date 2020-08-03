شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات بكورونا بـ38 حالة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا وهو أعلى رقم يومى بتم تسجيله فى البلاد، إضافة إلى حالتى وفاة. وأضافت الوزارة أن إجمالى الإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 847 إصابة، وكذلك أعلنت تسجيل حالتي وفاة جديدتين لتصل الوفيات إلى 46. كما أعلنت الوزارة شفاء 12 حالة من الإصابات المسجلة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 268.

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