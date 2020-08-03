شكرا لقرائتكم خبر عن عبر منصات إلكترونية.. 22 مليون زائر و7 ملايين مستمع للترجمة الفورية لخطبة عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، عن نجاح أعمال "مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة" في عامها الثالث، والتي تُرجمت في حج هذا العام إلى (10) لغات، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين حول العالم للاستماع للخطبة بوسائل آمنة، تواكب الاحترازات المعمول بها ضد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي يشهدها العالم، حيث تم تجهيز أكثر من (100) موظف لمشروع الترجمة.وفق صحيفة الرياض.

وبينت الإحصائيات أن عدد زوار مشروع ترجمة خطبة عرفة لحج عام 1441هـ، قد تجاوز (22) مليون زائرا فيما بلغ عدد المستمعين حيث بلغ عددهم (7) مليون ونصف مستمعا، استمعوا للخطبة مباشرة مترجمةً إلى لغتهم ترجمة فورية.

أما نسب الاستماع وعدد الأشخاص الذين استمعوا للترجمة الفورية حسب اللغات المختلفة فقد استمع 20.2%؜ للغة الأوردية حيث وصل عددهم إلى أكثر من مليون ونصف مستمع، و13.5%؜ للإنجليزية يمثلون أكثر من مليون شخص، و11.9%؜ استمعوا للترجمة للغة البنغالية ووصل عددهم لما يقارب (900) ألف، وأما اللغة الفرنسية استمع إليها ما يقارب (735) ألفاً بنسبة 9.8%؜، واستمع مايقارب (715) ألفاً يمثلون نسبة 9.5% للغة الملاوية.

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و9.5%؜ للغة الصينية حيث وصل عددهم إلى أكثر من (700) ألف شخص، كما استمع للفارسية ما يقارب (670) ألف مستمع بنسبة تمثل 8.9%؜، واستمع 8.3%؜ للترجمة للغة لتركية يمثل عددهم تقريباً (620) ألف شخص، واستمع لترجمة؜ اللغة الهوساوية أكثر من (620) ألف مستمع بنسبة تصل إلى 8.3%؜، وأخيراً استمع سبعة آلاف شخص للترجمة باللغة الروسية يمثلون 0.1% من إجمالي عدد المستمعين.

كما أوضحت الإحصائيات المعلنه عن الدول الأكثر زيارة للموقع وهي: السعودية، والإمارات، وباكستان، والمملكة المتحدة، وإندونيسيا، وماليزيا، والهند، وبنغلاديش، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أنه تم نقل بث الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية عبر قناة القرآن الكريم، وباللغة الفرنسية على قناة السنة النبوية، وذلك بطريقة التزامن على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى ترجمتها بـ(10) لغات وبثها عبر تطبيق (Arafat Sermon)، ومنصة (منارة الحرمين)، وموقع الرئاسة الرسمي، بالإضافة إلى تطبيق (حرمين).