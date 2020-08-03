لليوم الثانى.. البحرين "صفر وفيات بكورونا".. وتسجيل 356 إصابة جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضافت الوزارة، أن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 47 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 69 حالة، في حين أن 2676 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 2723 حالة قائمة

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