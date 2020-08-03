"الحوثي": تهدم 4 منازل وإجلاء 30 أسرة إثر انهيار سد شمالي اليمن

اليمن/ الخليج 365

أعلنت جماعة "الحوثي"، الإثنين، تهدم أربعة منازل وإجلاء 30 أسرة، إثر انهيار سد مائي جراء السيول، بمحافظة عمران، شمالي اليمن.

ونقلت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، عن مسؤول محلي بمديرية "ثلاء" في محافظة عمران، أن "4 منازل تهدمت، وتم إجلاء 30 أسرة، إثر انهيار سد الرونة في المديرية، جراء السيول".

وأوضح المسؤول المحلي، "أنه لا يوجد خسائر بشرية جراء انهيار السد".

من جانبه، قال مدير مكتب الزراعة بمحافظة عمران، حمير الجبلي، إن "السد تبلغ سعته التخزينية 252 ألف متر مكعب من المياه، انهار بسبب تدفق السيول بما يفوق قدرته الاستيعابية، جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة، وفق وكالة أنباء "سبأ" (خاضعة للحوثيين).

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وكان نحو 20 شخصا قد لقوا حتفهم، خلال الأسبوعين الماضيين، جراء السيول التي ضربت محافظات عدة في اليمن، فيما تضررت آلاف الأسر ودمرت آلاف المنازل، بينها منازل نازحين، وفق تقديرات رسمية.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.

ويشهد البلد للعام السادس حربا عنيفة، بين "الحوثي" المدعومة من إيران، والحكومة المدعومة من السعودية، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

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