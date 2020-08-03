فريق تخطيط بعثة "يونيتامس" يصل السودان

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن فريق التخطيط للبعثة الأممية الخاصة بمساعدة السودان في العملية الانتقالية "يونيتامس"، وصل إلى السودان.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، عن رئيس فريق التخطيط، ستيفن ماكويار، قوله، إن "الفريق وصل لفترة قصيرة، لإعداد الخيارات على المستوى الفني، لمرحلة نشر وحدة يونيتاميس على الأرض" دون أن يحدد مدة بقاء الفريق بالسودان.

وأضاف ماكواير: "الآن وصلت البعثة إلى السودان في شكل فريق التخطيط المصغر، وعقب تسمية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، سيتم نشر فريق مصغر في السودان، لتنفيذ توصيات فريق التخطيط الذي وصل البلاد حاليا".

وأوضح أن "فريقه سيواصل العمل مع الحكومة السودانية، ومع اللجنة التنفيذية لتقييم كيفية قيام البعثة بتنفيذ مهامها".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بإنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان "يونيتامس"، استجابة لطلب حكومة البلاد.

ومن المقرر أن تبدأ مهام البعثة الأممية اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2021، ويستمر تفويضها لمدة عام قابل للتجديد، على ألا يتجاوز تفويضها نهاية المرحلة الانتقالية في السودان.

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وفي السياق ذاته، بحث رئيس مفوضية السلام (حكومية)، سليمان الدبيلو، مع وفد "يونيتامس" آفاق التعاون بين الطرفين، واحتياجات المفوضية وكيفية دعمها.

وحسب الوكالة الرسمية، قال الدبليو، عقب اللقاء، إن "المفوضية تتطلع إلى توقيع اتفاقية السلام، حتى تكون الرؤية واضحة، في كيفية التعامل مع البعثة الأممية".

وإحلال السلام أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبدالله حمدوك، وهي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

وفي 21 أغسطس/ آب 2019، بدأت مرحلة انتقالية في السودان تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

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