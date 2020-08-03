اليمن يطالب الأمم المتحدة بإغاثة المتضررين جراء السيول

اليمن / الخليج 365
طالبت الحكومة اليمنية، الإثنين، الأمم المتحدة، بإغاثة الأسر المتضررة جراء سيول الأمطار التي ضربت عدة محافطات.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
وطالب فتح، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، بتوجيه المنظمات الأممية لإرسال الفرق الإغاثية والإنسانية إلى المحافظات المتضررة من سيول الأمطار.
ودعا إلى تقديم المساعدات الإغاثية الطارئة للمتضررين، ومساندة جهود السلطات المحلية في مواجهة تداعيات وآثار الأمطار والسيول.
ولا تزال الأمطار الغزيرة تهطل حتى اليوم في عدة محافطات يمنية، وفق مراسل الخليج 365.
وكان نحو 20 شخصا لقوا حتفهم خلال الأسبوعين الماضيين جراء السيول التي ضربت عدة محافظات في اليمن، فيما تضررت آلاف الأسر ودمرت آلاف المنازل خصوصا الخاصة بالنازحين، وفق تقديرات رسمية.
ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.
ويشهد البلد للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
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