7 منظمات تركية توزع لحوم أضاحي على 31 ألف أسرة يمنية

مبارك محمد / الخليج 365

اختتمت 7 منظمات تركية تعمل في المجال الإغاثي والإنساني، الإثنين، مشروع توزيع لحوم الأضاحي على أكثر من 31 ألف أسرة يمنية فقيرة ونازحة.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية (يمنية - خاصة)، عادل بن سلم، للأناضول، أن المؤسسة اختتمت مشروع توزيع لحوم الأضاحي المقدمة من 7 منظمات تركية في طليعتها، وقف الديانة التركي، وهيئة الإغاثة (IHH).

وأشار إلى أن المشروع الذي ذبح خلاله أكثر من 2264 أضحية من العجول والأغنام والجمال، استهدف أكثر من 31 ألف أسرة تضم أكثر من 200 ألف فرد من الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود والنازحين.

وبين أن المشروع يهدف لتخفيف معاناة الأسر الفقيرة والنازحة وإدخال الفرحة عليها في عيد الأضحى.

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وقال إن المشروع نفذ في 9 محافظات يمنية هي "أبين والحديدة وحضرموت والمحويت وعدن ولحج ومأرب وتعز والمهرة".

وشكر بن سلم، المنظمات التركية على تمويلها مشروع الأضاحي الذي يأتي في ظل ظروف صعبة تعيشها الكثير من الأسر اليمنية جراء الحرب.

وتقدم تركيا، عبر منظمات وهيئات وجمعيات حكومية وأهلية مشروعات وبرامج إغاثية وتنموية في مختلف المحافظات اليمنية.

ويشهد اليمن منذ مارس/آذار 2015 حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم من إيران.

وخلفت الحرب أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

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