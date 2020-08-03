رئيس الوزراء الكويتي: صحة أمير البلاد تشهد تحسنًا

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ذكر مجلس الوزراء الكويتي في تغريدة على “تويتر”، أن رئيس الوزراء طمأن الحكومة اليوم (الاثنين)، على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وقال المجلس في التغريدة: “طمأن رئيس مجلس الوزراء المجلس على صحة أمير البلاد، التي تشهد تحسنًا ملحوظًا”، وفقًا لـ”رويترز”.
ويستكمل أمير الكويت العلاج في الولايات المتحدة بعد خضوعه لعملية جراحية في الكويت.
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