وسائل التواصل الإجتماعي..ومشاهير التملّق

قد يكون جيل الثمانينات وما قبله هم من يعون جيداً مدى سذاجة الكثير من مشاهير التواصل الإجتماعي وذلك لأنهم عاشوا التغيير أو التغيّر الثقافي والإجتماعي الكبير الذي مرت به المملكة خلال العقدين الماضيين ويملكون الثقة جيداً في ادراكهم حقيقية هؤلاء المهرجين في وسائل التواصل الإجتماعي ومن يسمون أنفسهم بالمشاهير الذين يجدون الدعم من شريحة واسعه من المجتمع

وفي المقابل نجد أن اقناع الأجيال الناشئة عن حقيقة زيف هذه الشخصيات التي تعتمد التملّق في الحديث منهجاً لها للظهور والحصول على أعداد كبيرة من المتابعين حتى ولو كانت المادة المقدمة على حساب المبادئ والأخلاق.

لو سألنا أحد هؤلاء المهرجين ماهو تعريف المحتوى الذي تقدمه للجمهور وما فائدة المتابع من مادتك لن يجد للسؤال جواباً لأن ما يقدمه عمل فارغ من المحتوى ليس له تعريف سوى البربرة والتهريج

لا شك أن لهؤلاء الحرية في ما يقولون أو يفعلون ومن حقهم فعل ما يريدون ولكن من الواجب على المتابعبن إدراك أن هؤلاء يبحثون عن الشهرة بأرخص الأثمان ويختلقون الفرص لجذب أكبر عدد من المتابعين بالترويج وتضليل الناس بالترويج لبعض الماركات او المنشآت التجارية التي قد تكون لا تستحق ما يروجونه لها أو تكون هذه الماركات والمنشآت التجارية مخالفة أصلاً للأنظمة كما أن الترويج لديهم طال بعض الوزارات التي روج لها المهرجين بإنجازات وهمية بمقابل مادي كما صرح بذلك عضوان من أعضاء مجلس الشورى

ومن المخجل جداً أن ترى أحد هؤلاء يتحدث عن الرأي العام أو قضية مجتمعية أو وطنية وهو لا يملك الكفاءة التي تؤهله للحديث عن تلك المواضيع بل يتعدى بدوره على دور الإعلام وللأسف أنهم أصبحوا يتحدثون وكأنهم اعلاميين وأصبح الإعلامي مهمشاً عند بعض الناس وخاصة الأجيال الناشئة وحتى عند بعض الجهات الحكومية التي اكتفت بالتعامل مع مهرجي السوشال ميديا عن الإعلاميين

ولكن من المؤكد أن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمشاهير سيزولون اذا علم الناس حقيقتهم وأنهم أشبه باللوحات الدعائية وسيستعيد الإعلام الحقيقي بريقة ويعود الى الواجهه عاجلاً أم آجلاً.

كتبه: سعيد ابو جلوي