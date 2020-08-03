شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري : بدون هذا الحل سيظل فيروس كورونا قائماً في العالم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال استشاري الأمراض المعدية، الدكتور سميح غزال، إن هناك مؤشرات تؤكد وجود حل لأزمة وباء كورونا المستجد” كوفيد 19″.
وأضاف في مداخلة مع قناة ” الإخبارية” أن هذا الحل لن يكون على المدى القريب، أي ليس غدا أو بعد غد أو بعد 3 شهور، لكن يجب أن يكون هناك أمل في التوصل لحل لهذا الأزمة.
وأشار “غزال” إلى أنه بدون تطعيم سيظل الفيروس قائماً، ضارباً المثل بالصين التي وصلت إلى “صفر” إصابات ثم عادت الحالات في الظهور مرة أخرى، وكذلك دولة استراليا.
وكانت منظمة الصحية العالمية أعلنت اليوم أنه “قد لا يكون هناك حل لأزمة كوفيد-19 إطلاقا”.
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