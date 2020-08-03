شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وموجة غبار كثيف تضرب محافظة «صبيا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت محافظة صبيا في منطقة جازان، مساء اليوم الاثنين، موجة من التقلبات الجوية تمثلت في هطول أمطار غزيرة ونشاط للرياح والغبار تسببت في تدني الرؤية الأفقية.
ووثق مقطع فيديو لحظة هبوب الرياح بقوة مع هطول الأمطار الغزيرة في مشهد تحول معه النهار إلى ليل.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).
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