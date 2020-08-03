شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية» تتيح إصدار تصريح إقامة فعالية عبر منصة «بلدي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، المنشآت التجارية، لإصدار تصريح إقامة فعالية من خدمات الرخص التجارية عبر منصة بلدي. Advertisements قالت الوزارة، في بيان لها: “دعماً للأنشطة التجارية في تقديم فعاليات خاصة بها داخل نشاطها التجاري الآن يمكنك التقديم على تصريح إقامة فعالية من خدمات الرخص التجارية عبر منصة بلدي (هنا الرابط).

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