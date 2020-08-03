وأوضح قايدي، يوجد مركز وحيد لإعادة تأهيل الفتيات والنساء الإيزيديات الناجيات من قبضة "داعش"، في محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان العراق، تابع لرئاسة صحة المحافظة.
© Fotolia / Sputnik/Borna_Mir
وتدارك قايدي، لكن العدد الكبير من الإيزيديات الناجيات، بحاجة إلى مراكز تأهيل وعلاج أكبر، وبإشراف مختصين، مطالبا من الجهات الدولية، والحكومة العراقية افتتاح مراكز عدة لتأهيل هؤلاء الناجيات.
ويشير مدير مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين، في إقليم كردستان، إلى أن قسم من الإيزيديات الناجيات غادرن العراق إلى الخارج، وقسم أخر منهن يتواجدن في مخيمات النازحين في دهوك حتى الآن رغم مضي 6 أعوام على إبادة المكون على يد "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).
وأكد مكتب إنقاذ المختطفات والمختطفين الإيزيديين، أن العدد الكلي للمختطفين والمختطفات الذين لم يتم تحريرهم حتى الآن بلغ 2887 من بينهم 1308 أنثى، و1579 من الذكور.
© Photo / Iraqi Prime Minister's Press Office
وتعرضت فتيات ونساء المكون الإيزيدي للاغتصاب والتعذيب على يد عناصر "داعش" في الليلة الأولى لاختطافهن، منهن أعمارهن لم تتجاوز السابعة والثامنة، بينهن من استطعن النجاة، وأخريات تم تحريرهن ومازال مصير المئات منهن غير معلوم حتى هذه اللحظة.
كانت هذه تفاصيل خبر تضميد جراح فتيات عراقيات إيزيديات ناجيات من سجون "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.