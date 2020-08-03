شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من «الكهرباء» بشأن ارتفاع الفواتير في موسم الصيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت شركة الكهرباء أنها قدمت عدة مبادرات من أجل تفادي ارتفاع الفواتير خلال فصل الصيف. وأوضحت” الكهرباء” في ردها على استفسار أحد المواطنين على موقع “تويتر” أن الشركة بادرت بإتاحة خدمة الفاتورة الثابتة؛ لتلافي ارتفاع مبالغ فواتير الصيف. وأشارت إلى أنه لن يكون هناك تصفية مالية نهاية العام الجاري، بل سيتم توزيع الفروقات (إن وجدت) على المتوسط الجديد. Advertisements

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