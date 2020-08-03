مشروب سحري يساعد على النوم الهادئ.. فما هو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

هناك أسباب لا حصر لها تجعل بعض الناس يكافحون من أجل الحصول على ما يكفي من النوم، ولكن تدابير سريعة وفعالة يمكن اتخاذها لإعادة دورة النوم إلى طبيعتها.



وثبت أن تركيبات غذائية معينة تساعد على محاربة نقص النوم. ويعد الحليب الذهبي أحد المشروبات التي اكتسبت اهتماما كبيرا، وهو مشروب هندي تقليدي يتكون من الحليب الساخن والكركم المطحون، لإضفاء اللمسات الذهبية عليه.

ويوجد بعض الأدلة المشجعة على أن الحليب الدافئ وحده، قد يساعدك على النوم بشكل أفضل أثناء الليل.

ويحتوي الحليب على التربتوفان، وهو مقدمة للميلاتونين - الهرمون الأساسي الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ في الجسم. كما يتميز الكركم بأنه غني بمركب الكركمين، الذي ثبت أنه يخفف بعض آثار الحرمان من النوم، ويعالج بأمان أعراض القلق والاكتئاب.

Advertisements

ووجدت دراسة أجريت على الفئران، أن 72 ساعة من الحرمان من النوم أدت إلى فقدان الوزن، والسلوك الشبيه بالقلق، والتلف التأكسدي.

ومع ذلك، فإن العلاج باستخدام 10-20 ملغ من خلاصة الكركمين لمدة 5 أيام متتالية، قلل من فقدان الوزن وتحسين السلوك الشبيه بالقلق بشكل ملحوظ.

- نصائح غذائية أخرى

يمكن أن تساعد بعض الفواكه التي تحتوي على الميلاتونين، على النوم بشكل أسرع والاستيقاظ بشكل أقل خلال الليل.

وقالت National Sleep Foundation: "على سبيل المثال، يحتوي عصير الكرز اللاذع على الكثير من الميلاتونين، كما أن الموز والأناناس والبرتقال مصادر جيدة أيضا".

وإذا كنت تعاني من الأرق، فقد ثبت أيضا أن تناول الكيوي قبل النوم يزيد من مدة نومك بساعة على مدار الشهر.