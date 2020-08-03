وأكد نتنياهو اليوم خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي "لا نرتاح أمنيا ولو للحظة واحدة".وأردف رئيس الحكومة الإسرائيلي: "تحركنا أمس إزاء قطاع غزة حيث قامت جهات منشقة بإطلاق صاروخ على أراضينا، وسنضرب كل من يعتدي ومن يحاول أن يعتدي علينا، وهذا المبدأ لا يزال ساريا".
على صعيد آخر، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق إن السلطات تحاول تجنب اللجوء لإغلاق عام للبلاد في ظل التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد، وسط احتجاجات شعبية ضد تعامل حكومته مع الوباء.
ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال اجتماع لحزب "الليكود"، اليوم الاثنين، "إن مستوى التفشي في إسرائيل عال ويجب أن نخفضه"، مضيفا "نحاول أن نتجنب احتمال إغلاق عام للدولة بأكملها".
وأوضح أن "الخيارات الأخرى هي الإغلاق المحلي وتحديد مدن حمراء (مدن معدلات الإصابة فيها مرتفعة) والإغلاق الليلي وإغلاق بعطلة نهاية الأسبوع".
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أمس الأحد، 12 شخصا خلال أعمال الشغب في احتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس مطالبين باستقالته.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: أحبطنا هجوما على الجبهة السورية وسنضرب من يحاول الاعتداء علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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