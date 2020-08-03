إسرائيل تجبر عائلات مقدسية على هدم منازلها

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أجبرت "بلدية القدس" الإسرائيلية، الإثنين، عائلات فلسطينية على هدم 3 منازل لها في بلدة سلوان، وسط مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي) في بيان مقتضب أن بلدية (الاحتلال) الإسرائيلي أجبرت فلسطينيين من عائلتي القاق وأبو صبيح على هدم 3 منازل في بلدة سلوان.

وأشار المركز أنّ الهدم بحجة عدم وجود ترخيص.

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ونوه مركز معلومات وادي حلوة، إلى أنّ من بين سكان المنازل المهدومة، أطفال.

ويضطر الفلسطينيون في مدينة القدس بهدم منازلهم، في حال صدور قرارات هدم إسرائيلية بحقها، لأنه إذا قامت السلطات الإسرائيلية بذلك بنفسها، ستكون التكاليف باهظة.

ويواجه الفلسطينيون في مدينة القدس، بحسب مراكز حقوقية، صعوبات جمّة لاستخراج تراخيص بناء، كما أنها تكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل شقة سكنية.

ويقول مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (حكومي) إن عدد المنازل المهدومة منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 بلغ أكثر من 1900 منزلا.

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