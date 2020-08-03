شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «حساب المواطن» بشأن الإجراء المتبع حال تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح “حساب المواطن” الإجراء المتبع حال تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر إذا كان المستفيد “غير مؤهل”.

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وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” رداً على استفسار أحد المغردين، أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكن اعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى.

وأكد “حساب المواطن”أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن.