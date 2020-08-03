شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «حساب المواطن» بشأن الإجراء المتبع حال تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح “حساب المواطن” الإجراء المتبع حال تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر إذا كان المستفيد “غير مؤهل”.
وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” رداً على استفسار أحد المغردين، أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكن اعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى.
وأكد “حساب المواطن”أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن.
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