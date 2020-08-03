الصومال تعلن استئناف الرحلات الجوية

وبحسب موقع "صومالي أفير"، فقد أعلنت الحكومة الصومالية عودة حركة الرحلات الجوية اعتبارا من اليوم. وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية قد حظرت الرحلات الجوية الدولية في البلاد في آذار/مارس بعد أن سجلت البلاد أول حالة إصابة فيها بفيروس كورونا وأعلنت الحكومة الصومالية أنه سيطلب من المسافرين إلى البلاد الحصول على شهادة سلبية لنتيجة فحص كورونا عند الوصول. ويجب أن تصدر الشهادة قبل الوصول بثلاثة أيام على الأقل. سجلت الصومال انخفاضا في حالات "كوفيد 19" مؤخرا حيث سجلت البلاد 3212 حالة إصابة و 93 حالة وفاة حتى 31 يوليو.

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