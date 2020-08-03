ابتكار ثوري ساهم في موسم حج بلا كورونا.. صورة

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الملابس من ابتكار مواطن يدعى حمد اليامي، وهدفها للحفاظ على سلامة الحجيج ودعم الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الوزارة أن استخدام هذه الإحرامات جاء أيضا بهدف دعم المبتكرين السعوديين، ودعم الصناعات الوطنية المتقدمة، مضيفة أن الإحرام لديه العديد من المميزات منها أنه يمنع تكاثر البكتريا في الإحرام.
وأوضحت الوزارة أن ملابس الإحرام منسوج قطني 100% وقابل للغسيل أكثر من 90 مرة، وحاصل على شهادة الجودة العالمية "الأيزو".
وأتت مناسك الحج الاستثنائي هذا العام، في ظل تغييرات كبيرة فرضتها جائحة كورونا، إذ يقتصر عدد الحجاج على نحو 10 آلاف من داخل المملكة فحسب، وهو عدد محدود جدا مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج العام الماضي.
يذكر أن وزارة الصحة السعودية، أعلنت أنه حتى يوم أمس الأحد، لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الحجاج.
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