الإمارات تعين رئيسين جديدين لمؤسسة البترول ومصرف التنمية

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وفي إطار التعديل، تولى وزير الطاقة سهيل المزروعي وزارة مستحدثة باسم وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهو الآن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول التي تتعامل في الوقود بالتجزئة.
وصار رئيس أدنوك سلطان الجابر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو أيضا الآن رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية المملوك بالكامل لحكومة أبوظبي. وفقا لـ "رويترز".
أعادت الإمارات هيكلة حكومتها لإتاحة مرونة أكبر في اتخاذ القرار في أعقاب جائحة فيروس كورونا والدمج بين كيانات حكومية وتعيين وزيرين جديدين للاقتصاد والصناعة.
وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء اعتمد 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال حتى نهاية 2021.
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