شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني يوجه نصائح مهمة لضيوف الرحمن قبل المغادرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت هيئة الطيران المدني، نصائح مهمة لضيوف الرحمن المغادرين، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام.

وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “احرص على معرفة الحجم المسموح لك بشحنه على متن الطائرة”.

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وأضافت هيئة الطيران المدني: “أخي الحاج، أنظمة الطيران المدني تمنع شحن السوائل داخل الحقائب، علما بأن عبوة مياه زمزم يمكن شحنها بشكل مستقل بحجم 5 لتر وواقع عبوة لكل مسافر”.