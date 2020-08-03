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الطيران المدني يوجه نصائح مهمة لضيوف الرحمن قبل المغادرة

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت هيئة الطيران المدني، نصائح مهمة لضيوف الرحمن المغادرين، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام.

وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “احرص على معرفة الحجم المسموح لك بشحنه على متن الطائرة”.

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وأضافت هيئة الطيران المدني: “أخي الحاج، أنظمة الطيران المدني تمنع شحن السوائل داخل الحقائب، علما بأن عبوة مياه زمزم يمكن شحنها بشكل مستقل بحجم 5 لتر وواقع عبوة لكل مسافر”.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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