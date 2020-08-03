وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن توفر عدد 6 وظائف تقنية وإدارية للرجال والنساء في مقر الهيئة بمدينة الرياض.
• تفاصيل ومسميات الوظائف
1- مسؤول امتثال الأمن السيبراني
المتطلبات: بكالوريوس (نظم معلومات، علوم حاسب، أمن معلومات، أمن سيبراني) أو ما يعادلهم مع خبرة 3 سنوات وشهادات مهنية في نفس المجال.
2- مسؤول حوكمة الأمن السيبراني
المتطلبات: بكالوريوس (نظم معلومات، علوم حاسب، أمن معلومات، أمن سيبراني) أو ما يعادلهم مع خبرة 3 سنوات وشهادات مهنية في نفس المجال.
3- مسؤول إدارة مخاطر الأمن السيبراني
المتطلبات: بكالوريوس (نظم معلومات، علوم حاسب، أمن معلومات، أمن سيبراني) أو ما يعادلهم مع خبرة 3 سنوات وشهادات مهنية في نفس المجال.
4- كاتب إبداعي
المتطلبات: درجة البكالوريوس في مجال ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال ومهارات في التواصل واستخدام برامج الأوفيس.
5- أخصائي تسويق
المتطلبات: بكالوريوس في (التسويق) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمدير حساب أو محلل تسويق أو مدير تسويق ومعرفة في التهيئة لمحركات البحث.
6- مؤلف إعلانات
المتطلبات: بكالوريوس في (اللغة الإنجليزية، الإعلام، الصحافة، التسويق، الاتصالات) أو ما يعادلهم مع خبرة 3 سنوات في نفس المجال أو في مجال مشابه.
• الشروط المطلوبة :-
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
– توفر الشهادات المهنية والمهارات المطلوبة لكل وظيفة
• تاريخ ورابط التقديم :-
متاح ابتداء من اليوم الاثنين 1441/12/13هـ وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب من المتقدمين، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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