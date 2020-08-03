شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مميز لإدارة حشود الحجيج أثناء الطواف بالكعبة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشهداً مميزاً لإدارة حشود الحجيج أثناء الطواف خلال موسم الحج لهذا العام، مراعاة للظروف الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا.

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وأظهر المقطع، مراعاة التباعد الاجتماعي والمسافات البينية بين كل حاج وآخر، بدقة لا تتنافى مع سلاسة الطواف وتمكين الجميع من أداء ركن الحج مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية.

يذكر أن حجاج بيت الله الحرام أدوا أمس الأحد، طواف الوداع، وسط تطبيق إجراءات التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية بساحات الحرم المكي وصحن المطاف والتي تُحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحي.

ويأتي طواف الوداع كآخر منسك يقوم به الحاج، انطلاقاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ينفِرنَّ أحدٌ حتَّى يَكونَ آخرُ عَهْدِهِ الطَّوافَ بالبيتِ).