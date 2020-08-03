تعيين وزيرا جديدا للخارجية والمغتربين في لبنان

ونشرت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها بموقع تويتر تغريدة جاء فيها: "الرئيسان عون ودياب وقّعا مرسوما قبول استقالة الوزير حتي ومرسوم تعيين السفير شربل وهبة وزيرًا للخارجية والمغتربين".

وقدم وزير الخارجية ناصيف حتي استقالته، اليوم الاثنين، لرئيس الحكومة حسان دياب، في السراي الحكومي، مشيراً في بيان، أن "لبنان اليوم ليس لبنان الذي أحببناه وأردناه منارة ونموذجاً، لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة لاسمح الله".

ولفت إلى أنه قرر الاستقالة "لتعذر أداء مهامه في هذه الظروف التاريخية المصيرية ونظرا لغياب رؤية للبنان الذي أؤمن به وطنا حرا مستقلا فاعلا ومشعا في بيئته العربية وفي العالم، وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به". متمنياً على الحكومة والقيمين على إدارة الدولة التوفيق وإعادة النظر في العديد من السياسات والممارسات من أجل إيلاء المواطن والوطن الاولوية على كافة الاعتبارات والتباينات والانقسامات والخصوصيات.