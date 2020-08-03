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أكاديمي ليبي: دعوة المجلس الأعلى للدولة هدفها قطع الطريق على مبادرة عقيلة صالح

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© REUTERS / POOL

وذكر الأسمر، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن "دعوة خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، لا أساس لها من الناحية العملية والبروتوكولية، لأن مجلس النواب عندما لم يستطع الاجتماع في طرابلس قرر أن تعقد كافة الجلسات بكامل النصاب في طبرق وبالتالي فإن وحدة الاجتماع متاحة بالفعل".

وتوقع مدير مركز الأمة أن "يرد البرلمان بأنه يتضامن ويدعم الاجتماع لكامل الأعضاء في مكان واحد ليس استجابة لدعوة المجلس، ولكن استجابة للنداءات المتكررة من البرلمان منذ عام".

وقال إن الليبيين وعلى رأسهم المؤسسة التشريعة في حاجة لهذا الاجتماع الآن، لكي يتم تأسيس المجمعات الانتخابية في المناطق الاقليمية طرابلس وبرقة وفزان، مشيرا إلى أن  هذا لايتم إلا من خلال تأسيس المجمعات الانتخابية بمشاركة المجلس الاستشاري الأعلى للدولة للمراقبة والإشراف مع مجلس النواب".

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