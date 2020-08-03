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ولي عهد بريطانيا يهاتف الملك سلمان مهنئا بالعيد وبالشفاء

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الرياض: تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم اتصالاً هاتفيًا من الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويلز، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه بعد اجراءه عملية ازالة المراة الأسبوع الماضي.

وأشاد الأمير تشارلز خلال الاتصال بقيادة المملكة مجموعة دول العشرين ودعمها المنظمات العالمية لمواجهة جائحة .وقد شكر الملك سلمان ولي العهد البريطاني على هذه التهنئة.

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