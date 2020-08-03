عمران خان: ما يجري في اليمن "كارثة إنسانية"

إسطنبول/ الخليج 365



وصف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الإثنين، ما يجري في اليمن بأنه "كارثة إنسانية"، مشيرا إلى محاولة بلاده إحلال السلام هناك.



وأضاف خان، في تصريحات لفضائية "الجزيرة" القطرية، أن "السيناريو الأسوأ للمنطقة هو حدوث مواجهة مسلحة مباشرة بين إيران والسعودية".

وأشار في هذا الصدد، إلى وجود "وساطة باكستانية بين طهران والرياض لم تتوقف ونحرز تقدما لكنه بطيء".

وأردف: "بذلنا قصارى جهدنا لتفادي صدام عسكري بين إيران والسعودية وقد نجحت جهودنا."

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وفي الملف الأفغاني، قال رئيس وزراء باكستان، إن "هناك جهات تعرقل مباحثات السلام في أفغانستان لأنها تتعارض مع مصالحها."

وأفاد أيضا بأن "ما يتعرض له مسلمو الهند يشبه الإبادة التي تعرض لها اليهود في ألمانيا النازية".

وحول العلاقات مع تركيا، أوضح خان قائلا "نريد تعزيز تعاوننا الاقتصادي مع تركيا لتعميق علاقاتنا معها".

ولم توضح الجزيرة إن كانت التصريحات منفصلة ام جزءاً من حوار يُذاع لاحقا.



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