لبنان.. تعيين شربل وهبة وزيرا للخارجية خلفاً لـ"حتّي"

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365

أعلنت الحكومة اللبنانية، الإثنين، تعيين السفير السابق شربل وهبة، وزيراً للخارجية والمغتربين خلفا للوزير المستقيل ناصيف حتي.

جاء ذلك في مرسوم صادر عن الحكومة، عقب لقاء جمع رئيس الوزارء حسان دياب، ورئيس الجمهورية ميشال عون، بالقصر الرئاسي في بعبدا.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت الحكومة اللبنانية، قبول استقالة حتّي، وبدء مشاورات تعيين خلف له.



والسفير وهبة تولى مهام الأمين العام للخارجية بالوكالة خلال تولي رئيس ​التيار الوطني الحر​​ جبران باسيل​ ​وزارة الخارجية في الحكومة الماضية.

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وعندما انتهت خدمته في السلك الدبلوماسي بسبب بلوغه السن القانونية، انتقل للعمل في ​القصر الجمهوري​ كمستشار للرئيس عون​ للشؤون الدبلوماسية.



وصباح الإثنين، اعتبر وزير الخارجية المستقيل ناصيف حتّي، في بيان أن بلاده "تنزلق للتحول إلى دولة فاشلة".

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.



وبجانب الأزمة الاقتصادية، يعاني لبنان من انقسام واستقطاب سياسي حاد، خاصة منذ تشكيل الحكومة الحالية، برئاسة دياب، في 21 يناير / كانون ثاني الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات.‎

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