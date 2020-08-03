العراق.. استهداف قاعدة عسكرية بصاروخي "كاتيوشا" قرب بغداد

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



تعرضت قاعدة عسكرية تضم جنودا أمريكيين قرب العاصمة العراقية بغداد، الإثنين، لهجوم بصاروخي "كاتيوشا" دون أن ينفجرا.



وقال النقيب في الشرطة، حاتم الجابري، للأناضول، إن "مجهولين أطلقوا صاروخين من نوع كاتيوشا على معسكر التاجي الواقع شمال بغداد".



وأوضح الجابري، أن الصاروخين "لم ينفجرا لدى سقوطهما على الأرض"، مبينا أن قوات الأمن "عثرت عليهما قرب القاعدة، دون وقوع خسائر".



والإثنين الماضي، سقطت ثلاثة صواريخ داخل قاعدة "التاجي"، وتسببت بأضرار كبيرة بإحدى الطائرات العسكرية العراقية ومعملاً للمدافع والأسلحة، وفق بيان للجيش العراقي.



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وتضم قاعدة "التاجي" قوات أمريكية، وقد تعرضت لهجمات صاروخية مكررة منذ مطلع العام الجاري.



وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، ولا إحصائية حديثة بشأن القوات حاليا.



وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.



وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.



وإثر الهجمات الصاروخية انسحبت القوات الأمريكية من 7 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع.

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