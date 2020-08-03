الصومال.. 3 إصابات على الأقل في تفجير انتحاري وسط مقديشو

مقديشو/ الخليج 365

وقع تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو، الإثنين، أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، حسب مصدر في الشرطة الصومالية.

وذكر المصدر للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، أن "انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه قرب ميناء مقديشو الدولي".

وأضاف المصدر أن التفجير وقع بمدخل مطعم "لول يمني"، الذي يرتاده أحيانا مسؤولون حكوميون.

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وأوضح أن المطعم كان مكتظا بالزبائن عند وقوع التفجير، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من الحراس العاملين به، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة تبنيها للهجوم، فيما لم يصدر عن الحكومة الصومالية أي بيان حول سقوط ضحايا جراء الهجوم من عدمه، لغاية الساعة 11:40 (ت.غ).

غير أن مثل هذه التفجيرات تتبناها حركة "الشباب" المسلحة، التي تلاحقها الحكومة منذ سنوات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.