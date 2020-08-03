“الصحة العالمية”: قد لا يكون هناك حل لأزمة كورونا إطلاقاً

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين من احتمال ألا يكون هناك “حل سحري” للقضاء على فيروس كورونا الذي أصاب الملايين حول العالم رغم الآمال الكبيرة في التوصل للقاح ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف “لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبدا”.