شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع.. أمطار غزيرة على هذه المناطق بدءًا من الغد ‏وحتى السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد ‏بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية بدءًا من يوم ‏غدٍ الثلاثاء وحتى السبت المقبل، بمشيئة الله.‏ Advertisements وأوضحت الأرصاد، أن المناطق المعرضة للأمطار تشمل، عسير، ‏وجازان، ونجران، أما الباحة ومكة المكرمة فتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار ‏الغزيرة الثلاثاء والأربعاء، ثم تعاود الهطول يومي الجمعة والسبت.‏ وأشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن الأمطار الرعدية ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تصل سرعتها إلى 45 كم/ ساعة.

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