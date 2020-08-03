شكرا لقرائتكم خبر عن قابل للغسيل 90 مرة.. تعرف على مزايا إحرام «النانو» المستخدم في حج هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الحج والعمرة ،أنها قامت بتوزيع إحرامات بتقنية “النانو” على ضيوف الرحمن، خلال موسم الحج الاستثنائي لهذا العام 1441هـ.

وأشارت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” إلى أن هذه الإحرامات بتقنية “النانو”، ابتكرها مواطن يدعى “حمد اليامي”، وتهدف للحفاظ على سلامة ضيوف الحرمين، ودعم الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

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وأكدت الوزارة أن استخدام هذه الإحرامات جاء أيضًا بهدف دعم المبتكرين السعوديين، ودعم الصناعات الوطنية المتقدمة، مضيفة أن الإحرام لديه العديد من المميزات، منها أنه يمنع تكاثر البكتريا في الإحرام.

وأضافت أن الإحرام منسوج قطني 100%، وقابل للغسيل أكثر من 90 مرة، وحاصل على “آيزو” الجودة العالمية، وخاضع للمقاييس السعودية.