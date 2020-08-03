شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: قرب تطبيق مسودة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، عن قرب تطبيق مسودة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع بداية شهر محرم المقبل.

ورجحت المصادر، أن دليل قرب تطبيق مسودة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام، القرار الصادر بإيقاف جميع طلبات ترقية مكاتب استقدام العمالة.

Advertisements

وطالبت المصادر، وفقا لصحيفة”عكاظ”، بإعادة النظر في الفئات الجديدة التي ستشملها المسودة، بما يحافظ على مصالح المكاتب والمواطنين.

في سياق متصل، كشفت المصادر عن تحركات جادة لصياغة خطاب موحد للرفع للجهات المختصة على خلفية قرار إيقاف الترقية.