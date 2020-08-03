شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: قرب تطبيق مسودة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مصادر مطلعة، عن قرب تطبيق مسودة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع بداية شهر محرم المقبل.
ورجحت المصادر، أن دليل قرب تطبيق مسودة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام، القرار الصادر بإيقاف جميع طلبات ترقية مكاتب استقدام العمالة.
وطالبت المصادر، وفقا لصحيفة”عكاظ”، بإعادة النظر في الفئات الجديدة التي ستشملها المسودة، بما يحافظ على مصالح المكاتب والمواطنين.
في سياق متصل، كشفت المصادر عن تحركات جادة لصياغة خطاب موحد للرفع للجهات المختصة على خلفية قرار إيقاف الترقية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: قرب تطبيق مسودة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.