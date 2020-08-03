شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية»: توزيع مليون و250 ألف عبوة ماء زمزم خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت شركة المياه الوطنية أنها وزعت خلال موسم حج هذا العام أكثر من 7 ملايين متر مكعب في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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وأوضحت الشركة أن إجمالي الكميات التي تم ضخها بشبكات المياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام منذ غرة ذي الحجة وحتى نهاية يوم 12 من ذي الحجة بلغت أكثر من 7 ملايين متر مكعب، وتم تحقيق معدل ساعات ضخ مستمر على مدار الساعة، بدون أي انقطاعات بالمشاعر المقدسة، ومعدل ضخ بلغ 21 ساعة باليوم بشبكات المياه بمكة المكرمة، وتوفير كميات خزن مياه احتياطي بمنظومات الخزن الإستراتيجي والتشغيلي في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة بلغت في ذروتها قرابة 2,5 مليون متر مكعب بنسبة زيادة بلغت 13% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة أن الخطة المتحققة بفضل الله كانت مدعومة بمنظومات التحكم الرقمية والذكية التابعة للشركة وذلك بالتعاون المستمر والتنسيق الدائم مع الشركاء الدائمين بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وذكرت الشركة أنه بالتوازي مع ذلك فقد سارت كفاءة التشغيل لمنظومات الخدمات البيئية خلال الموسم حسب الخطة الموضوعة حيث بلغ إجمالي كميات المياه المعالجة لهذا العام 1441هـ، أكثر من 4,5 ملايين متر مكعب.

وأشارت إلى أن كميات عبوات مياه زمزم المباركة التي تم توزيعها من قبل مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم لنفس الفترة بالتنسيق المباشر مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بلغت أكثر من مليون ومائتي ألف عبوة سعة 5 لترات وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة، مقدمة شكرها لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي أسهمت معها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق حج صحي وآمن.