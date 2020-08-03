شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مطار الملك عبد العزيز يكشف أعداد رحلات القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي، عصام فؤاد نور، أنه بدأت منذ صباح اليوم (الاثنين) الرحلات الجوية لنقل ضيوف الرحمن إلى وجهاتهم في المدن والمحافظات.
وأضاف “نور”: «نعمل جميعا حسب التوجيهات بالوجود في كافة المواقع التشغيلية بالمشاعر المقدسة والمطارات بكامل الطاقات والاستعداد لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات».
وأكد أن عدد رحلات حجاج الداخل هذا العام بلغت 25 رحلة للقدوم والمغادرة، من الوجهات التالية وإليها: الرياض، المدينة المنورة، الوجه، الدمام، القصيم، أبها، جازان وتبوك.
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