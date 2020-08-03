شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مطار الملك عبد العزيز يكشف أعداد رحلات القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي، عصام فؤاد نور، أنه بدأت منذ صباح اليوم (الاثنين) الرحلات الجوية لنقل ضيوف الرحمن إلى وجهاتهم في المدن والمحافظات.

وأضاف “نور”: «نعمل جميعا حسب التوجيهات بالوجود في كافة المواقع التشغيلية بالمشاعر المقدسة والمطارات بكامل الطاقات والاستعداد لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات».

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وأكد أن عدد رحلات حجاج الداخل هذا العام بلغت 25 رحلة للقدوم والمغادرة، من الوجهات التالية وإليها: الرياض، المدينة المنورة، الوجه، الدمام، القصيم، أبها، جازان وتبوك.