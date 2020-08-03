منظمة الصحة العالمية: قد لا يكون هناك حل لأزمة «كورونا» إطلاقاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أنه قد لا يكون هناك «حل سحري» لكورونا المستجد، رغم المساعي الدولية لتطوير لقاح فاعل للفيروس.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، في مؤتمر صحفي عقد عبر الإنترنت من جنيف: لا يوجد حل سحري حالياً، وقد لا يكون هناك (حل) إطلاقاً.