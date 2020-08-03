طائرة A380 إلى جوانزو واستئناف تشغيلها إلى القاهرة وأمستردام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تشغل طائرتها A380 إلى جوانزو اعتباراً من 8 أغسطس الجاري. كما استأنفت هذا الأسبوع تشغيل الطائرة العملاقة لخدمة رحلات الركاب إلى كل من القاهرة وأمستردام، وذلك للمرة الأولى منذ توقفها في مارس/آذار الماضي. وتوفر الناقلة حالياً رحلة يومية بالطائرة ذات الطابقين إلى أمستردام، و4 رحلات أسبوعياً إلى القاهرة. كما أضافت طيران الإمارات رحلة يومية ثانية بطائرة A380 إلى لندن هيثرو لتلبية الطلب وتوفير خيارات أوسع للعملاء.

وبذلك تكون طيران الإمارات قد استأنفت تشغيل طائرات A380 إلى 5 محطات، بما فيها باريس، وسوف تواصل تدريجياً توسيع نشر هذه الطائرة بما يتماشى مع الطلب والموافقات التشغيلية. ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 مفضلة لدى المسافرين نظراً لتميز منتجاتها ورحابة قمراتها.

وأصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات السفر حالياً على متن طائرات A380 يومياً إلى أمستردام، وأربع مرات في الأسبوع إلى القاهرة، ومرتين يومياً إلى لندن هيثرو، ومرة واحدة يومياً إلى باريس، ومرة كل أسبوع إلى جوانزو (اعتباراً من 8 أغسطس).

وتواصل طيران الإمارات توسيع شبكة خطوطها، حيث استأنفت خلال الأسبوع الماضي تشغيل رحلاتها من دبي إلى كل من أديس أبابا وكلارك ودار السلام ونيروبي وبراغ وساو باولو وستوكهولم وسيشيل، ليصل عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوطها في أغسطس إلى 68 مدينة، أي ما يعادل نصف عدد المحطات العالمية التي كانت الناقلة تخدمها قبل اندلاع الجائحة.

وتوفر طيران الإمارات لعملائها إمكانية مواصلة السفر براحة وأمان عبر مركزها في دبي بين الأمريكتين وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. كما يمكن للعملاء من مختلف محطات الناقلة التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

دبي ترحب بزوارها: فحص «كوفيد-19» إلزامي لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة)، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

معلومات حول متطلبات دخول الزوار الدوليين إلى دبي على الموقع www.emirates.com/flytoDubai