مقتل 10 في انهيارين أرضيين في نيبال بسبب السيول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسببت أمطار غزيرة هطلت على نيبال في انهيارين أرضيين، الاثنين، أسفرا عن مقتل ثمانية عمال في موقع بناء، إضافة إلى اثنين آخرين من أسرة واحدة، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا السيول والانهيارات الأرضية إلى 177 منذ أواخر مايو / أيار الماضي.

وقال مسؤول حكومي في نيبال، يدعى موراري واستي، لرويترز: إن العمال كانوا نائمين في مأوى بسقف من الصفيح قرب العاصمة كاتمندو عندما وقع الانهيار الأرضي، مضيفاً: عمال الإنقاذ حفروا في الطين، وأخرجوا ثماني جثث، ونُقل عاملاً مصاباً إلى المستشفى، بينما لقيت امرأة وزوجها حتفهما في انهيار أرضي ثانٍ في مكان قريب.

وأضاف واستي أن هناك 57 شخصاً في عداد المفقودين، و111 شخصاً أصيبوا في سيول أو انهيارات أرضية بسبب الأمطار الموسمية التي تهطل بين مايو / أيار وسبتمبر / أيلول.