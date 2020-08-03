مقتل وإصابة 10 جنود في هجومين إرهابيين في مالي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتل خمسة جنود على الأقل وجرح خمسة آخرون، الأحد، في هجومين نسبا إلى إرهابيين في وسط مالي، وفق ما أعلن الجيش ومصدر محلي.

وقال مسؤول محلي لفرانس برس، طالباً عدم كشف هويته: إن كميناً استهدف قافلة عسكرية كانت متّجهة من قرية غوما كورا إلى قرية ديابالي، وكشف المصدر أنه فُقد أثر أربع شاحنات صغيرة وسيارة مدرّعة إثر الهجوم، تزامناً مع تعرّض معسكر في قرية «غوما كورا» لقصف مدفعي، وفق ما جاء في بيان نشره الجيش على تويتر، أفاد كذلك بتعرّض قافلة عسكرية لكمين.

وأشار البيان إلى تدمير عدد من السيارات، كما أفاد بأنه لم تعرف بعد حصيلة القتلى في صفوف «العدو»، وفي 15 يونيو/حزيران الماضي، قُتل 24 جندياً في وسط مالي بكمين نُسب إلى إرهابيين استهدف قافلة عسكرية.