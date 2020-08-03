شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مهندس المصالحة في إيرلندا الشمالية الحائز جائزة نوبل للسلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي جون هيوم، الحائز جائزة نوبل للسلام، عن دوره في المصالحة في إيرلندا الشمالية، الاثنين، عن 83 عاماً، كما أعلنت عائلته.
وقالت عائلة الزعيم الكاثوليكي القومي السابق الذي نال جائزة نوبل للسلام عام 1998 في بيان: لقد توفي جون صباحاً إثر مرض قصير الأمد، ونال جون هيوم جائزة نوبل للسلام في سنة توقيع اتفاق الجمعة العظيمة مناصفة مع الزعيم البروتستانتي من حزب الستر الوحدوي ديفيد تريمبل.
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