مهمة صعبة لدروجبا في سباق رئاسة اتحاد الكرة الإيفواري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تجمع آلاف الإيفواريين في أبيدجان العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار للتعبير عن دعمهم لأسطورة تشيلسي ديدييه دروجبا في سباق الترشح لرئاسة اتحاد الكرة الإيفواري والمقررة في 5 سبتمبر المقبل.

وارتدى المشجعون قمصاناً تحمل صورة دروجبا وتهافتوا على الحافلة التي تقله طمعاً في مشاهدته، لكن رغم شعبيته يحتاج الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين لصوت 14 نادياً في الدوري الأول «ليج1» وصوتين من الدوريات الأقل درجة، إضافة إلى أصوات خمسة من مجموعات المدربين والكادر الطبي ورابطة اللاعبين الحاليين والسابقين والحكام.

وتعرضت حملة دروجبا لضربة قاسية بعد رفض رابطة لاعبي كرة القدم الإيفوارية دعمه، وتحدث دروجبا للجمهور وقال: «كرة القدم رياضة الجميع وهي توحد الناس، لا يخفى على أحد أن وضع اللعبة عندنا متراجع ولهذا أنا وفريقي نتطلع لإعادة إحياء الكرة الإيفوارية والمساهمة في تطويرها، ما كنت لأكون معكم اليوم لولا عناية الله لقراري».

ومثل دروجبا المنتخب بين عامي 2002-2014 وشارك مع المنتخب في 5 كؤوس لأمم إفريقيا، وقاد المنتخب 3 مرات لنهائيات كأس العالم، وهو هداف المنتخب بـ65 هدفاً في 105 مباراة، كما أنه في المركز الثالث من حيث المشاركة الدولية بعد ديدييه زوكورا (123 مباراة) وكولو توريه (120 مباراة).