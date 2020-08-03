مجلس الشارقة الرياضي يبحث تجهيز استاد خورفكان للموسم الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش مجلس الشارقة الرياضي تجهيز استاد «صقر بن محمد القاسمي» في نادي خورفكان الرياضي لاستضافة مباريات الفريق الأول، واستيفاء المتطلبات المختلفة لرابطة دوري المحترفين، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، مؤخراً، بمقر نادي الشارقة الرياضي بسمنان بحضور ممثلي النادي، ورابطة دوري المحترفين ودائرة الأشغال العامة ضمن التجهيزات والاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.

ترأس الاجتماع عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس بحضور سعيد العاجل الخبير الرياضي والمهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بدائرة الأشغال العامة، والدكتور إيهاب سالم المدير التنفيذي لشركة خورفكان لكرة القدم، والمهندس علي مسعود رئيس لجنة البنية التحتية والإنشاءات في شركة خورفكان لكرة القدم، وعبدالله آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة والمهندسة أسماء البلوشي رئيس قسم متابعة المنشآت الرياضية بالمجلس، ومن الرابطة كل من طه عزت مدير إدارة العمليات والمسابقات وجمال عبدالناصر مدير عمليات البث التلفزيوني، ومحمود عز الدين مسؤول أول العمليات الرياضية، ونورا عادل مدير الإعلام.

ناقش الاجتماع آلية تجهيز الملعب، والتعرف إلى ما وصلت إليه خطة العمل، ليكون ملعب نادي خورفكان مهيأ بشكل كامل لاستقبال مباريات الفريق في الموسم الجديد، ووفق الاشتراطات المطلوبة من رابطة دوري المحترفين التي تعنى بالوقوف على جاهزية الملاعب من كافة النواحي، والتي تؤهل الفريق المعني للمشاركة في المنافسات المختلفة.

وأشار عيسى هلال إلى حرص المجلس على جاهزية المرافق الرياضية في أندية الإمارة من جميع الجوانب، وتلبية كل المتطلبات المعتمدة على أعلى المستويات. وأضاف: «مجلس الشارقة الرياضي حريص على تقديم الدعم لجميع الأندية وتنفيذ التوجيهات والاشتراطات الخاصة لتجهيز هذه الأندية في ظل الدعم اللامحدود والإمكانات المهيئة، والاهتمام الكبير بأندية الإمارة، ونشكر دائرة الأشغال العامة على التعاون الدائم مع المجلس في ما يختص بالمرافق والأندية الرياضية، كما نشكر رابطة المحترفين أيضاً على التعاون والتنسيق والاهتمام الكبير، والحرص على التواصل مع الأندية المختلفة، للاطمئنان على سير التجهيزات بالشكل المطلوب».