بعد توقف 143 يوماً.. 5 مباريات في استئناف الدوري السعودي الثلاثاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تعود عجلة الدوري السعودي إلى الدوران مساء الثلاثاء بعد توقف استمر لأكثر من 143 يوماً بسبب تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، وستكون العودة خلف الأبواب الموصدة في وجه الجماهير، وتتصف بالحذر وتحت رقابة صحية مشددة وبروتوكول خاص قبل المباراة وأثناءها وبعد نهايتها، بحيث يمنع التصافح بين اللاعبين ويلزم من هم خارج المضمار بلبس الكمامات والتباعد ولا يسمح لأعداد كبيرة من المصورين بالحضور كما هو معتاد كما تطبق المعايير الاحترازية في مناطق التصريحات التلفزيونية والمؤتمرات الصحفية.

وتبدأ العودة بخمس مباريات لحساب الجولة 23، فيستضيف أهلي جدة رابع الترتيب الحزم الثاني عشر، ويواجه الاتحاد الثالث عشر مضيفه أبها التاسع، ويستقبل الفتح الرابع عشر الفيحاء الحادي عشر، وتدور في بريدة مواجهة بين الرائد السابع وضيفه ضمك قبل الأخير، وأخيراً تدور مواجهة قوية بين الفيصلي الخامس والتعاون السادس على ملعب الأول في المجمعة.

وكانت الفرق الـ16 قد عادت للتدريبات في 21 يونيو الماضي، وعانى البعض تأخر بعض اللاعبين وتعرض البعض للإصابة بفيروس كورونا، ويعد أهلي جدة أكبر المتضررين لعدم عودة لاعبه تفاريس ديجانيني الذي طلب فسخ عقده، وتأخر الجزائري يوسف بلايلي بسبب تعليق الرحلات الدولية في بلاده، بالإضافة لرحيل متوسط الميدان عبد الفتاح عسيري إلى النصر.

ويتصدر الهلال الذي يواجه غريمه النصر الترتيب برصيد 51 نقطة متقدماً على النصر بست نقاط، ويتنافس الوحدة والأهلي على المركز الثالث الذي يمنح بطاقة مؤكدة إلى دوري أبطال آسيا 2021، وفي المراكز المتأخرة يواجه الاتحاد والفتح وضمك والعدالة وأيضاً الحزم خطر الهبوط إذا لم تتحسن النتائج في الجولات الـ8 المتبقية من الدوري.

وتدور المباريات بمعدل جولتين في الأسبوع من أجل إسدال الستار في 9 سبتمبر على البطولة.