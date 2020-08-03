اتحاد الرياضات البحرية يعتمد خريطة موسمه الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد اتحاد الإمارات للرياضات البحرية خريطة جديدة للموسم الرياضي البحري تتماشى مع السنة الميلادية، لينطلق الموسم فعلياً كل عام مع بداية شهر يناير وينتهي في ديسمبر من كل عام.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية على هذا القرار في اجتماعه الدوري والذي انعقد بنظام الاتصال عن بعد برئاسة حريز المر محمد بن حريز رئيس الاتحاد وحضور كل من أحمد إبراهيم محمد نائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء ماجد عتيق المهيري وأحمد المهيري وحسن الزعابي ومهرة فلكناز الأمين العام.

وعلى ضوء القرار ستبدأ فعاليات اتحاد الإمارات للرياضات البحرية في الموسم الجديد اعتباراً من بداية العام المقبل 2021 لينطلق في يناير ويستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2021 ليتوافق بذلك مع السنة المالية وكذلك روزنامة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي إم- والاتحادات والتنظيمات الدولية في الألعاب البحرية والمائية الأخرى.

وجاء القرار بالتشاور مع الأندية البحرية الأعضاء، والتي استفسرت حول القرار خاصة في ظل مساعي الاتحاد لتجاوز آثار جائحة كورونا والتي دفعت الأندية لتأجيل أنشطتها وعدم استكمال برامج الموسم المنصرم 2019-2020 مما استدعى إقامتها في الفترة المقبلة.

وتواصلاً مع رغبات الأندية البحرية في استكمال عدد من الفعاليات في استئناف الفعاليات التي لم تستكمل في الفترة التي تلت ظهور وباء كورونا المستجد، تقرر خلال الاجتماع السماح للأندية باستكمال الفعاليات وتنظيم هذه الفعاليات والسباقات المؤجلة خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى شهر ديسمبر المقبلين، حيث تلقى مجلس الإدارة طلبات من الأندية باستكمال عدد من الأنشطة والتي ترتبط بالتنظيمات الدولية ومن ثم بدء الموسم الجديد 2021.

ووجه مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية خلال اجتماعه الشكر الجزيل إلى جميع الأندية البحرية على تجاوبها وردها السريع على استفسار الاتحاد حول رأيها في مشروع تغيير خطة وخريطة الموسم الرياضي البحري الجديد وتم في النهاية الأخذ برأي الأغلبية من الأندية.

وكلف مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية الإدارة التنفيذية في الاتحاد بمخاطبة الأندية البحرية فوراً وإبلاغها بكافة القرارات والمستجدات التي تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بخريطة الموسم الجديد والتوجه ببرمجة الأنشطة والفعاليات لتتوافق مع الرؤى الجديدة التي تم الاتفاق عليها على ضوء ردود الأندية ومراعاة للظروف الحالية.

واعتمد خلال الاجتماع الكشف المالي للاتحاد خلال الفترة الماضية من العام الميلادي 2020 من الأول من شهر يناير وحتى الثلاثين من شهر يونيو وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من الخطوات من أجل تقليل أوجه الصرف المالي لمواجهة الفترة المقبلة والبحث عن موارد إضافية لزيادة الدخل تدعم ميزانية الاتحاد الذي يعتمد حالياً على الدعم الحكومي والاعتمادات المالية السنوية من قبل الهيئة العامة للرياضة